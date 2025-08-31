Aseguran cámaras de videovigilancia tras operativo en Guadalupe

Tras una movilización por disparos, en la colonia Vicente Ferrer, uniformados detectaron la presencia de cámaras instaladas en postes de luz

Un operativo desplegado por policías de Guadalupe en la colonia Vicente Ferrer derivó en el aseguramiento de cámaras de videovigilancia colocadas de manera ilegal en postes de la vía pública, presuntamente utilizadas para monitorear a las autoridades.

La movilización ocurrió la noche del jueves tras un reporte al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales acudieron al cruce de las calles Piedra Azul y 7 de Noviembre, donde realizaron un recorrido en busca de los responsables de los disparos.

Durante la inspección, los uniformados detectaron la presencia de cámaras instaladas en postes de luz, las cuales no contaban con autorización. De inmediato aseguraron el perímetro y retiraron dos dispositivos que, de acuerdo con los primeros indicios, podrían haber sido colocados por integrantes del crimen organizado para vigilar los movimientos de las corporaciones y mantener control sobre el área.

El equipo fue decomisado y quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar la procedencia y el uso de los aparatos.