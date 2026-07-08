Aseguran auto que atropelló a estudiantes en Paseo de los Leones

El accidente donde una de las jovencitas falleció, ocurrió en la avenida Leones y Rangel Frías, en la colonia Cumbres, al poniente de la ciudad.

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La camioneta presuntamente involucrada en el atropello de dos menores ocurrido la noche del pasado sábado sobre la avenida Raúl Rangel Frías, a la altura de Paseo de los Leones, en la zona de Cumbres, en Monterrey, fue localizada por autoridades casi dos días después del accidente.

Se trata de una Honda BR-V color gris oscuro, la cual fue ubicada durante la noche del lunes 6 de julio en calles de la colonia Bosques de Castilla, Sexto Sector, en el municipio de Salinas Victoria, a aproximadamente 32 kilómetros del lugar donde ocurrió el siniestro vial.

El accidente dejó como saldo la muerte de Mariel Romero Díaz, de 16 años, mientras que Isabella, de 15 años, resultó lesionada y continúa hospitalizada en un hospital del área metropolitana.

En las imágenes del vehículo difundidas tras su localización se observan severos daños en la parte frontal, así como el parabrisas completamente estrellado, indicios del fuerte impacto.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el seguimiento mediante cámaras de videovigilancia fue clave para ubicar la unidad, la cual se encontraba estacionada al exterior de un domicilio.

La camioneta fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público, donde será sometida a los peritajes e investigaciones correspondientes como parte de la carpeta de investigación.

En el sitio donde ocurrió el atropello existen al menos tres cámaras del C4 de Monterrey. Además, justo frente al punto del impacto se encuentra una cámara de vigilancia instalada en un inmueble con locales comerciales.

Trabajadores del lugar señalaron que el lunes personal de la Fiscalía acudió para solicitar las grabaciones al propietario del inmueble, con el objetivo de fortalecer las indagatorias.

Testigos del accidente también informaron que, tras el impacto, quedaron en el lugar diversas piezas de la parte frontal del vehículo, por lo que desde un principio algunos comerciantes sospechaban que se trataba de una camioneta Honda de color oscuro.