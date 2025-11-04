Aseguran auto con dos cajas fuertes en Apodaca

Elementos de la Policía de Apodaca aseguraron un vehículo en cuyo interior se encontraron dos cajas fuertes, sobre la calle Jazmín, a la altura de la avenida Primavera, en la colonia Nueva Las Puentes.
Se trata de un automóvil Vento en color negro y sin placas, el cual fue detectado por cámaras del C4.
Debido a que no portaba placas y se conducía con actitud sospechosa, personal del centro dio aviso a elementos que se encontraban patrullando por la zona, quienes intentaron darle alcance, pero al llegar al sitio el auto ya se encontraba abandonado en medio de la vialidad y con las puertas abiertas.
Al interior localizaron presuntamente dos cajas fuertes, aunque hasta el momento no se ha confirmado.
Elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales arribaron al lugar tras el reporte e iniciaron con las investigaciones correspondientes, principalmente con el levantamiento de huellas dactilares y otros indicios que permitan identificar al responsable.
No hay personas detenidas, y se presume que quien conducía el vehículo , aún sin identificar, huyó a pie hacia el interior de la colonia.
Tampoco se confirmó si era uno o más hombres quienes iban a bordo.