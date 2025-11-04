Aseguran auto con dos cajas fuertes en Apodaca

El vehículo fue ubicado abandonado por policías municipales en calles de la colonia Nueva Las Puentes, durante la mañana de este lunes

Elementos de la Policía de Apodaca aseguraron un vehículo en cuyo interior se encontraron dos cajas fuertes, sobre la calle Jazmín, a la altura de la avenida Primavera, en la colonia Nueva Las Puentes.

Se trata de un automóvil Vento en color negro y sin placas, el cual fue detectado por cámaras del C4.

Debido a que no portaba placas y se conducía con actitud sospechosa, personal del centro dio aviso a elementos que se encontraban patrullando por la zona, quienes intentaron darle alcance, pero al llegar al sitio el auto ya se encontraba abandonado en medio de la vialidad y con las puertas abiertas.

Al interior localizaron presuntamente dos cajas fuertes, aunque hasta el momento no se ha confirmado.

Elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales arribaron al lugar tras el reporte e iniciaron con las investigaciones correspondientes, principalmente con el levantamiento de huellas dactilares y otros indicios que permitan identificar al responsable.

No hay personas detenidas, y se presume que quien conducía el vehículo , aún sin identificar, huyó a pie hacia el interior de la colonia.

Tampoco se confirmó si era uno o más hombres quienes iban a bordo.