Aseguran arsenal y vehículos tras ataque armado en Dr. Coss

Ante la agresión, los elementos policiales repelieron el ataque de manera inmediata y efectiva, obligando a los agresores a emprender la huida

Durante un enfrentamiento en el municipio de Doctor Coss, Fuerza Civil y la Secreatario de la Defensa Nacional aseguraron armas de alto poder y ropa táctica.

Se dio a conocer que los hechos ocurrieron cuando elementos militares y de la policía estatal realizaban recorridos de vigilancia en brechas del municipio de Doctor Coss.

En uno de estos caminos los uniformados sorprendieron a sujetos armados a bordo de varias camionetas lo que originó un intercambio de disparos.

Los delincuentes armados emprendieron la huida dejando en el lugar un arsenal compuesto por 13 armas largas, cargadores de diferentes calibres, equipo táctico y un fusil calibre 50.

Durante el despliegue no se reportaron policías ni militares lesionados, así como sujetos abatidos.

Lo asegurado por las autoridades de seguridad fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.