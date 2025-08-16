Aseguran armas y equipo táctico tras persecución en Aramberri

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida a pie entre la maleza, despojándose de los objetos que llevaban consigo

Policías estatales de Fuerza Civil aseguraron armamento y equipo táctico en una brecha del municipio de Aramberri, luego de que dos hombres armados lograran escapar tras una persecución, según el reporte de las autoridades.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles sobre la carretera Aramberri–Doctor Arroyo, cuando los uniformados realizaban un despliegue estratégico para la detección de actividades ilícitas. En ese punto, de acuerdo con la información oficial, fueron localizados dos individuos que caminaban por la vía portando armas largas y vistiendo ropa camuflada.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida a pie entre la maleza, despojándose de los objetos que llevaban consigo. Aunque se implementó un operativo de búsqueda en los alrededores, ambos lograron escapar.

A la altura de la comunidad Sandía, los agentes encontraron en el suelo dos armas largas abastecidas con un total de 23 cartuchos útiles, así como dos chalecos balísticos. Todo el material fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones para identificar a los responsables.

La zona quedó bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias correspondientes, sin que se reportaran personas detenidas.