Aseguran armas y droga tras cateo en Santa Catarina

Las autoridades informaron que el armamento quedó bajo resguardo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el inmueble fue asegurado por el MP

Autoridades estatales aseguraron granadas, un arma de fuego y diversas dosis de droga durante un cateo realizado en un domicilio del municipio de Santa Catarina.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la intervención se llevó a cabo como parte de una investigación por delitos contra la salud.

El cateo se realizó en una casa ubicada en la calle Naranjos, en el fraccionamiento Santa Catalina, donde las autoridades reportaron resultado positivo.

Durante la revisión del inmueble fueron aseguradas dos granadas, un arma de fuego corta, dosis de vegetal verde seco con características de marihuana y dosis de una sustancia blanca en polvo con características de cocaína, además de un objeto metálico tipo poncha llantas.

Las autoridades informaron que el armamento quedó bajo resguardo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que el inmueble fue asegurado por el Ministerio Público especializado en narcomenudeo para continuar con las investigaciones.