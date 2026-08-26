Aseguran armas, municiones y vehículos en Melchor Ocampo

El aseguramiento por parte de Fuerza Civil se pudo realizar tras la implementación del Operativo Muralla en la zona centro del municipio.

Fuerza Civil aseguró armamento de alto poder, municiones, equipo táctico y dos vehículos durante un despliegue del Operativo Muralla en la zona Centro de Melchor Ocampo, Nuevo León.

Las acciones se realizaron luego de labores de inteligencia y georreferenciación que permitieron detectar una posible incursión de civiles armados en el municipio.

Elementos de la División de Inteligencia e Investigación y de la División de Control Territorial, a través del Grupo ARES Rural Norte, participaron en el operativo en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la intervención fueron aseguradas dos ametralladoras Browning, seis armas largas y dos piezas de armas incompletas, además de cientos de cartuchos de distintos calibres.

Entre las municiones aseguradas se encuentran 813 cartuchos calibre .50, mil 27 calibre 7.62 x 51 milímetros y 495 calibre 7.62 x 39 milímetros.

También fueron localizadas tres cintas eslabonadas con 235 cartuchos calibre 7.62 x 51 milímetros, 19 cargadores metálicos, siete pecheras, dos chalecos tácticos y una fornitura.

Además, las autoridades aseguraron una camioneta Yukon Denali con blindaje y una Chevrolet Silverado Texas Edition.

Otros dos vehículos fueron inhabilitados durante la intervención.

Las autoridades señalaron que el despliegue permitió evitar que el armamento y material bélico llegaran a circular en las calles de Nuevo León.

Lo asegurado quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con grupos delictivos.