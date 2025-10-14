Aseguran armas largas y drogas tras cateo en San Roque

Ambos inmuebles fueron resguardados por la autoridad, desmantelando así lo que parece ser un importante punto de narcomenudeo en la zona

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron un decomiso importante de armas largas, droga y equipo táctico, luego de ejecutar una orden de cateo en la colonia Arboledas de San Roque, en el municipio de Juárez.

De acuerdo con las autoridades, la inspección se realizó en dos inmuebles tipo casa, ubicados en la calle Huizache, en la ya mencionada colonia, donde se aseguraron dos armas largas con cartuchos útiles, hierba verde y similar a la marihuana, dosis de una sustancia similar a la droga tipo cristal, una báscula gramera, chalecos tácticos y dinero en efectivo.

En esta investigación participaron elementos del Ministerio Público, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal del ICSP Unidad Canina y elementos de corporaciones coordinadas.

