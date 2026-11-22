Un cateo en la colonia Independencia de Monterrey dejó armas de fuego, una granada, seis kilos de marihuana y un predio bajo resguardo de FGR.

Un cateo ejecutado en un domicilio de la colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León, arrojó el aseguramiento de armas de fuego, una granada, marihuana y el propio inmueble, como parte de una investigación por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con los antecedentes del caso, las diligencias se originaron a raíz de un reporte anónimo al sistema 089 en el que se alertó sobre dos hombres armados que entraban y salían de una vivienda ubicada en la calle Arroyo de dicha colonia, a lo que se sumó el informe policial homologado suscrito por elementos de la Policía Estatal Fuerza Civil sobre el hallazgo preliminar de un arma corta color crema, dos cargadores y un paquete con hierba verde y seca con características de marihuana.

Lo decomisado y resguardo ministerial

Tras cumplimentarse la orden de cateo en el inmueble de la calle Arroyo, se aseguraron dos armas largas con características de rifle, un arma corta con diversas leyendas, dos cargadores para arma de fuego y cartuchos cuyo conteo quedó pendiente de concluir, además de un objeto tipo material bélico semejante a una granada.

Asimismo, las autoridades aseguraron dos cuadros con vegetal verde y seco con apariencia de marihuana —con un peso aproximado de seis kilogramos— y el inmueble cateado, quedando los indicios y el lugar bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal Fuerza Civil para integrar las diligencias correspondientes en contra de quien resulte responsable.