Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Aseguran armamento y equipo táctico en Galeana

Por: INFO 7

06 Agosto 2025, 15:53

05

05

Compartir

Operativo en Guadalupe de las Mitras deja enfrentamiento; civiles armados huyeron a pie tras atacar a autoridades, quienes repelieron la agresión.

Aseguran armamento y equipo táctico en Galeana
Publicidad

Elementos del Grupo de Coordinación conformado por la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerza Civil decomisaron armamento, vehículos y equipo táctico perteneciente a un grupo criminal de alcance internacional.

El operativo se realizó la tarde del martes en el Ejido Guadalupe de las Mitras, donde autoridades respondieron a un reporte de enfrentamiento entre civiles armados. Al llegar al lugar, los agresores intentaron huir a pie mientras disparaban contra las fuerzas de seguridad, quienes repelieron la agresión.

Tras el cese del fuego, los elementos aseguraron:

  • Una camioneta GMC Sierra con placas de circulación del Estado de Texas, Estados Unidos.
  • Una camioneta GMC Sierra Elevation sin placas de circulación.
  • Una camioneta Ford F150 King Ranch con placas de circulación del Estado de Texas, Estados Unidos.
  • Nueve armas largas abastecidas con un total de 141 balas.
  • Seis cascos balísticos.
  • 23 chalecos balísticos.
  • Ocho casquillos.
  • 11 objetos metálicos denominados ponchallantas.
  • 15 cargadores abastecidos con 300 balas.

WhatsApp Image 2025-08-06 at 3.45.10 PM (1).jpeg

Todo el material decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

WhatsApp Image 2025-08-06 at 3.45.10 PM.jpeg

Comentarios