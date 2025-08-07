Aseguran armamento y equipo táctico en Galeana

Operativo en Guadalupe de las Mitras deja enfrentamiento; civiles armados huyeron a pie tras atacar a autoridades, quienes repelieron la agresión.

Elementos del Grupo de Coordinación conformado por la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerza Civil decomisaron armamento, vehículos y equipo táctico perteneciente a un grupo criminal de alcance internacional.

El operativo se realizó la tarde del martes en el Ejido Guadalupe de las Mitras, donde autoridades respondieron a un reporte de enfrentamiento entre civiles armados. Al llegar al lugar, los agresores intentaron huir a pie mientras disparaban contra las fuerzas de seguridad, quienes repelieron la agresión.

Tras el cese del fuego, los elementos aseguraron:

Una camioneta GMC Sierra con placas de circulación del Estado de Texas, Estados Unidos.

Una camioneta GMC Sierra Elevation sin placas de circulación.

Una camioneta Ford F150 King Ranch con placas de circulación del Estado de Texas, Estados Unidos.

Nueve armas largas abastecidas con un total de 141 balas.

Seis cascos balísticos.

23 chalecos balísticos.

Ocho casquillos.

11 objetos metálicos denominados ponchallantas.

15 cargadores abastecidos con 300 balas.

Todo el material decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.