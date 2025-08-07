Aseguran armamento y equipo táctico en Galeana

Elementos del Grupo de Coordinación conformado por la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerza Civil decomisaron armamento, vehículos y equipo táctico perteneciente a un grupo criminal de alcance internacional.
El operativo se realizó la tarde del martes en el Ejido Guadalupe de las Mitras, donde autoridades respondieron a un reporte de enfrentamiento entre civiles armados. Al llegar al lugar, los agresores intentaron huir a pie mientras disparaban contra las fuerzas de seguridad, quienes repelieron la agresión.
Tras el cese del fuego, los elementos aseguraron:
- Una camioneta GMC Sierra con placas de circulación del Estado de Texas, Estados Unidos.
- Una camioneta GMC Sierra Elevation sin placas de circulación.
- Una camioneta Ford F150 King Ranch con placas de circulación del Estado de Texas, Estados Unidos.
- Nueve armas largas abastecidas con un total de 141 balas.
- Seis cascos balísticos.
- 23 chalecos balísticos.
- Ocho casquillos.
- 11 objetos metálicos denominados ponchallantas.
- 15 cargadores abastecidos con 300 balas.
Todo el material decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.