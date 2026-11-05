Aseguran arma y presunta droga tras detenciones en Pesquería

La detención se llevó a cabo en el cruce de las calles Batallón de San Blas y Lirio, como parte de las acciones del Operativo Centinela

Dos hombres fueron detenidos por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Pesquería (GOEP), durante un operativo de vigilancia en la colonia Valles de Pesquería, donde les aseguraron presunta droga, dinero en efectivo y un arma de fuego calibre .22.

Detenciones durante el Operativo Centinela

La detención se llevó a cabo en el cruce de las calles Batallón de San Blas y Lirio, como parte de las acciones del Operativo Centinela, implementado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los detenidos tenía en su poder un arma corta calibre .22, abastecida con 10 cartuchos, además de varios envoltorios con una sustancia sólida y cristalina con características similares al cristal, una báscula gramera y dinero en efectivo.

Al segundo hombre le localizaron diversos envoltorios con una sustancia con características similares a la misma droga, un cigarrillo con hierba verde y seca, presuntamente marihuana, así como efectivo.

Detenidos quedan a disposición de las autoridades

Los detenidos fueron identificados como Francisco “N”, de 49 años, y Joel “N”, de 31 años. Ambos quedaron bajo resguardo de las autoridades por su probable participación en delitos contra la salud, mientras que al primero también se le atribuye, de manera preliminar, la probable portación de un arma de fuego.

Tras su detención, ambos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que se encargarán de determinar su situación jurídica.