Aseguran arma y presunta droga durante operativo en García

Los agentes solicitaron al conductor detener la marcha y descender de la unidad. En el lugar fueron detenidos Salomón “N”, de 23 años, y Perla “N”, de 28 años

Una pareja fue detenida por elementos de Fuerza Civil durante un operativo de investigación e inteligencia realizado en el municipio de García, donde presuntamente les fueron asegurados un arma de fuego, cargadores y más de 110 envoltorios con sustancias ilícitas.

De acuerdo con información proporcionada por la corporación estatal, las acciones se derivaron de trabajos de investigación efectuados en la colonia Mitras Poniente, donde los agentes obtuvieron información relacionada con los movimientos de un hombre que presuntamente se trasladaba a bordo de una camioneta Mazda CX-50.

Ubican camioneta durante recorridos de vigilancia

Durante recorridos de vigilancia sobre las calles Alejandro de Rosas y Calzada La Huasteca, los elementos detectaron un vehículo con características similares a las obtenidas durante las indagatorias.

Los agentes solicitaron al conductor detener la marcha y descender de la unidad. En el lugar fueron detenidos Salomón “N”, de 23 años, y Perla “N”, de 28 años.

Aseguran arma, cargadores y sustancias ilícitas

Durante la inspección, las autoridades reportaron el aseguramiento de un arma corta, dos cargadores para arma corta abastecidos y cuatro cargadores para arma larga, también abastecidos.

Asimismo, fueron localizados más de 110 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas, identificadas preliminarmente como marihuana y cristal, además de dinero en efectivo y diversos dispositivos telefónicos.

La corporación señaló que los detenidos son considerados presuntos integrantes de un grupo criminal con presencia en Nuevo León y otras entidades del país, además de que estarían relacionados con actividades consideradas generadoras de violencia.

Quedan a disposición del Ministerio Público Federal

Tras la detención, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Con información de Marisol Gómez...