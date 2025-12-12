Aseguran arma y presunta droga durante operativo en Escobedo

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará la situación legal del detenido

Un despliegue de seguridad realizado en la colonia Renacimiento, en Escobedo, permitió el aseguramiento de un arma de fuego y diferentes sustancias con características de droga, además de la detención de un hombre que quedó bajo investigación por posibles delitos contra la salud y portación de arma.

La intervención ocurrió durante labores de patrullaje del Grupo Táctico de Operaciones Policiales, que recorría el sector como parte de acciones de vigilancia.

En el punto, los elementos detectaron a un individuo que mostró una actitud sospechosa, por lo que se procedió a una revisión preventiva, acompañados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Fuerza Civil.

Durante la inspección, los uniformados localizaron un arma corta con un cargador abastecido con siete cartuchos, así como una báscula gramera.

También se encontraron varias dosis tipo ziploc con una sustancia sólida y cristalina con características del cristal, y otros envoltorios con hierba verde y seca que aparenta ser marihuana.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará la situación legal del detenido bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que estos operativos forman parte de las acciones permanentes que se realizan para inhibir actividades delictivas y reforzar la seguridad en el municipio.