Aseguran arma y otros indicios tras cateo por robo en Apodaca

Las autoridades inspeccionaron tres inmuebles como parte de las indagatorias por la sustracción violenta de mercancía deportiva en Apodaca.

El cateo de tres inmuebles en Monterrey dejó como resultado el aseguramiento de un arma de fuego, bolsas plásticas y etiquetas de ropa deportiva, como parte de las investigaciones por un robo violento de mercancía valuada en aproximadamente 500 mil pesos, cometido en un negocio de Apodaca.

Las intervenciones se llevaron a cabo en dos domicilios de la calle Segunda de Diciembre, en la colonia Luis Echeverría, y uno más en la calle Juan Mujica, de la colonia Niño Artillero.

Origen de las investigaciones y robo en Apodaca

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, las diligencias derivan de una investigación por el robo a una tienda de ropa y artículos deportivos en una plaza comercial de la avenida Miguel Alemán, en la colonia Parque Industrial Kalos, en Apodaca.

En ese atraco habrían sido sustraídos alrededor de 500 mil pesos en mercancía, entre ellos artículos deportivos y camisetas de los equipos Tigres y Rayados.

Resultados del operativo e indicios asegurados

Como resultado de los cateos, las autoridades aseguraron un arma de fuego tipo escuadra, bolsas plásticas con impresos que coinciden con los descritos en el reporte del robo, así como etiquetas con precios y descripciones de ropa deportiva.

Los indicios quedaron bajo cadena de custodia para su análisis pericial.