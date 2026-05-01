Aseguran arma de postas a alumno de secundaria en Pesquería

La mañana de este jueves, las autoridades aseguraron el arma de postas después de que se reportara su presencia en la Escuela Secundaria Número 127

La movilización de autoridades se registró la mañana de este jueves en una escuela secundaria del municipio de Pesquería, luego de que se reportara la presencia de un estudiante que portaba un arma de postas dentro del plantel.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:55 horas en la Escuela Secundaria Número 127, ubicada en el cruce de las calles Ferrara y Trento, en la colonia Lomas de San Martín.

De acuerdo con el reporte preliminar, el menor, de 13 años de edad, ingresó al plantel con el artefacto, el cual fue detectado y posteriormente asegurado por las autoridades correspondientes.

Tras lo ocurrido, el adolescente fue llevado al área de prefectura de la institución mientras se daba seguimiento al caso.

Asimismo, los padres del estudiante fueron notificados y se les solicitó acudir al plantel para atender la situación.