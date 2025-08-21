Aseguran arma de fuego y drogas tras cateo en García

Catean una vivienda en la comunidad La Gloria en el municipio de García, la Fiscalía de Nuevo León aseguró un arma de fuego y varias dosis de droga

Luego de que fuera cateada una vivienda ubicada en la comunidad La Gloria, en el municipio de García, elementos de la fiscalía de Nuevo León aseguraron un arma de fuego y varias dosis de droga.

El cumplimiento de la orden de cateo se dio tras el reporte de actividades de narcomenudeo en el domicilio.

Entre lo asegurado, se encuentra un arma de fuego corta abastecida con cargador y cartuchos útiles, así como dosis de diferentes sustancias ilícitas, entre las que se encuentran marihuana, cocaína y cristal.

Además, se incautaron bolsas plásticas vacías, teléfonos celulares, identificaciones y una báscula digital.

El inmueble quedó bajo resguardo mientras se continúa con la investigación.