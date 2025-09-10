Aseguran agentes camioneta participante en crimen 

Los agentes de homicidios ubicaron el vehículo en la Avenida No Reelección y la calle Pelícano, donde montaron el operativo de resguardo de la unidad

El hallazgo de una camioneta supuestamente utilizada para cometer un crimen en el área metropolitana movilizó a los elementos de la agencia estatal de investigaciones a la zona de Valle Verde en Monterrey.

Al momento se desconoce cuál sería el crimen en el que se involucraría la camioneta color gris, sin embargo se comenzarán con las investigaciones.

Estando a la espera de la información oficial de la autoridad.