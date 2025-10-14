Aseguran a siete migrantes durante operativo en Monterrey

El dispositivo de revisión se llevó a cabo en la avenida Colón, Villagrán, el puente de Ruiz Cortines y Bernardo Reyes y en la Alameda Mariano Escobedo

Durante un operativo en conjunto, agentes de migración y policías de Monterrey, resguardaron a siete migrantes indocumentados.

Entre los extranjeros que no comprobaron su estadía legal en el país se encuentra una mujer y siete hombres.

De acuerdo a las informaciones se dio a conocer que los detenidos son de Guatemala, Honduras, Cuba y Haití.

El operativo entre agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y efectivos de Monterrey se realizó en diferentes puntos de la ciudad.

El dispositivo de revisión se llevó a cabo en la avenida Colón, Villagrán, el puente de Ruiz Cortines y Bernardo Reyes (RuBe) y en la Alameda Mariano Escobedo.

El grupo de migrantes indocumentados fue puesto a disposición del INM con sede en el municipio de Guadalupe.

Estos operativos se estarán realizando en forma permanente en diferentes puntos de Monterrey y la zona metropolitana.