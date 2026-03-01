Aseguran a pareja con droga; él es investigado por homicidio

De acuerdo con las investigaciones, el masculino se desplazaba en silla de ruedas, la cual era empujada por su acompañante

Elementos de Fuerza Civil, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, detuvieron en Monterrey a una pareja, luego de que el hombre fuera identificado como presunto implicado en un homicidio.

El despliegue se realizó en la colonia Topo Chico, donde los agentes ubicaron a los sospechosos en el cruce de Rayones y Garza García.

De acuerdo con las investigaciones, el masculino se desplazaba en silla de ruedas, la cual era empujada por su acompañante.

Los detenidos fueron identificados como José “N”, de 26 años, y Rosa “N”, de 21. Tras una revisión, se les aseguraron 55 dosis de hierba similar a la marihuana, 40 de una sustancia con características de cocaína en piedra y 25 envoltorios de sustancia granulada parecida al cristal, así como básculas, equipos de comunicación y dinero en efectivo.

El hombre es señalado como principal sospechoso de un crimen cometido en el municipio de García. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público para resolver su situación legal.