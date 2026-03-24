Aseguran a pareja armada y con droga en el centro de Monterrey

Autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad del municipio, con el objetivo de reducir delitos de alto impacto

Una mujer y un hombre fueron detenidos por elementos municipales luego de que presuntamente les aseguraran diversas dosis de droga y un arma de fuego durante un operativo de vigilancia realizado en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey.

La intervención ocurrió durante la madrugada de este pasado domingo, cuando oficiales de la Policía de Monterrey realizaban recorridos preventivos como parte de las acciones de proximidad y disuasión del delito.

Fue en el cruce de las calles Arteaga y Rayón donde los uniformados detectaron a una pareja que discutía en la vía pública.

Al notar la presencia de la patrulla, ambos individuos adoptaron una actitud evasiva e intentaron alejarse corriendo sin una causa aparente, lo que llamó la atención de los agentes, quienes descendieron de la unidad para abordarlos.

Durante el contacto, los sospechosos reaccionaron de forma agresiva, lanzando insultos contra los policías, motivo por el cual se procedió a una revisión preventiva.

La mujer fue identificada como Ana Karen “F”, de 26 años de edad, originaria del estado de Veracruz.

En el bolso que portaba se le localizó un arma de fuego corta, color negro, así como un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles calibre 9 milímetros.

Por su parte, el hombre, identificado como Jesús Gerardo “A”, de 30 años, fue sorprendido en posesión de múltiples envoltorios con presuntas sustancias ilícitas.

Entre lo asegurado se contabilizaron bolsas con una sustancia sólida similar al cristal, así como envoltorios con características propias de la cocaína en polvo y en piedra, además de cartuchos útiles del mismo calibre.

Ante estos hallazgos, ambos fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la corporación municipal, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad implementada en el municipio de Monterrey, con el objetivo de reducir los delitos de alto impacto y reforzar la seguridad en zonas de alta afluencia.

La situación legal de los detenidos será determinada conforme avancen las indagatorias.