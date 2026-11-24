Durante la revisión en Santiago, los policías hallaron bebidas embriagantes y residuos similares a cristal, quedando el detenido ante la autoridad.

Un conductor de transporte de carga fue detenido por elementos de Seguridad Pública de Santiago, luego de ser detectado circulando a exceso de velocidad y hacer caso omiso a las indicaciones de las autoridades sobre la Carretera Nacional.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales realizaban un filtro de reducción de velocidad y detectaron que el operador, identificado como Francisco “N”, de 34 años, originario de Linares, conducía de manera irregular, poniendo en riesgo a otros automovilistas.

Persecución e inspección en la Carretera Nacional

Al marcarle el alto, el conductor ignoró la indicación, por lo que los elementos iniciaron una persecución que se prolongó durante algunos minutos, hasta que lograron interceptarlo.

Durante la inspección, los policías localizaron bebidas embriagantes y residuos de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.