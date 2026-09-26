Aseguran 94 paquetes de marihuana y detienen a cuatro en Escobedo

Tres hombres y una mujer fueron aprehendidos durante la intervención coordinada y puestos a disposición de la fiscalía especializada.

Un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales permitió asegurar un cargamento de presunta marihuana y detener a cuatro personas en el municipio de General Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y Fuerza Civil, localizaron un vehículo en el kilómetro 28+700 del Libramiento Noreste.

Durante la intervención fueron encontrados 94 paquetes con vegetal verde y seco, con características de marihuana, los cuales eran transportados en el vehículo asegurado. En el sitio también fue localizado un segundo automóvil.

Como parte del operativo, fueron detenidos tres hombres y una mujer, quienes presuntamente estarían relacionados con el traslado del cargamento. Tanto las personas como los vehículos y la droga quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público especializado en delitos relacionados con narcomenudeo, instancia que se encargará de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de las personas involucradas.

La Fiscalía señaló que mantiene los trabajos de investigación y coordinación con las corporaciones de seguridad para combatir el traslado, distribución y venta de drogas en Nuevo León.