Aseguran 590 cigarrillos y vapeadores con marihuana en Apodaca

Elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron 590 cigarrillos y 100 vapeadores con marihuana en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo

Más de 500 cigarrillos y vapeadores con marihuana fueron asegurados tras la detención de una persona en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León.

Elementos de la Policía Federal Ministerial, con apoyo de un binomio canino, realizaron una inspección al equipaje de un pasajero luego de que el perro hiciera un marcaje positivo.

Durante la revisión, las autoridades localizaron 590 cigarrillos, ocho envoltorios y 100 sobres con vapeadores con marihuana.

También fueron asegurados dos teléfonos celulares y documentación.

La persona detenida, junto con los indicios asegurados, quedó a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Nuevo León, donde se inició una investigación por la probable comisión de un delito contra la salud, en la modalidad de transporte de narcótico.

El Ministerio Público Federal continúa con las diligencias para determinar la situación jurídica de la persona detenida.

Se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.