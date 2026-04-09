Aseguran 580 kilos de marihuana tras cateo en la Independencia

Personal de la Fiscalía estatal realizó el operativo en un domicilio relacionado con un investigación por actividades de presunto narcomenudeo

Mas de media tonelada de narcóticos fueron resguardados luego de que se realizará un cateo en una vivienda ubicada en la calle Michoacán entre las calles Tepeyac y Nueva independencia, presuntamente por actividades relacionadas con narcomenudeo.

El inmueble señalado con el número 1306, se encuentra ubicado al interior de un andador el cual fue acordonado debido a su complicado acceso.

El Agente del Ministerio Público Investigador con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, elementos de Guardia Nacional, K9 y peritos del Instituto de Criminalística, comenzaron con las indagatorias.

Logrando asegurar 580 kilos aproximadamente de vegetal verde seco con características del narcótico conocido como Marihuana, En pacas con plástico y bolsas.

Así como un kilo 500 gramos de sustancia sólida con características de narcótico del tipo conocido como Cristal en una bolsa plástica transparente.

El Inmueble quedó asegurado por el ministerio público especializado en Narcomenudeo con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.