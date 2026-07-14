Aseguran 47 tarjetas bancarias a taxista en San Pedro

Los policías le aseguraron 47 tarjetas bancarias de distintas instituciones financieras, $24 mil 390 pesos en efectivo y una terminal bancaria

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García detuvieron a un taxista de 54 años que presuntamente estaría relacionado con el robo de tarjetas bancarias a usuarios de servicios de transporte de aplicación.

Durante la inspección preventiva, los policías le aseguraron 47 tarjetas bancarias de distintas instituciones financieras, $24 mil 390 pesos en efectivo y una terminal bancaria.

La captura del conductor identificado como Aarón "N", de 54 años se realizó como resultado de labores de inteligencia implementadas por la corporación sobre la avenida Del Roble, en la zona de Arboleda, donde los oficiales detectaron un vehículo Nissan V-Drive color azul que era conducido de manera inusual, informaron las autoridades.

Al darle alcance en el cruce con la avenida Gómez Morín e indicarle al conductor que descendiera para una revisión preventiva y la verificación de su documentación, señalaron, el hombre reaccionó de forma agresiva, insultando a los policías y posteriormente forcejeando con ellos para evitar su detención.

Tras controlar la situación, los oficiales trasladaron al sospechoso al Centro de Control y Comando (C2) municipal.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre estaría presuntamente vinculado al robo de tarjetas bancarias a clientes de plataformas de transporte, aunque serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar su probable responsabilidad.

Según versiones, el taxista asaltaba a los usuarios para quitarles sus tarjetas y otros documentos.