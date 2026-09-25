Aseguran 19 motos durante operativo contra rodada en Monterrey

Ante el desplazamiento de la caravana, elementos de la Policía y Tránsito de Monterrey desplegaron diversos filtros en calles y avenidas de la ciudad.

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Un operativo implementado por autoridades de Monterrey para contener una rodada de motociclistas dejó como saldo 19 motocicletas remitidas al lote oficial, un hombre detenido por presuntos delitos contra la salud y dos participantes lesionados tras protagonizar un choque durante el recorrido.

La movilización de motociclistas, convocada a través de redes sociales, tuvo como punto de partida el sector de Sendero Apodaca y contemplaba avanzar hacia una zona cercana a Fundidora o el Parque Abandonado.

Ante el desplazamiento de la caravana, elementos de la Policía y Tránsito de Monterrey desplegaron diversos filtros en calles y avenidas de la ciudad.

Uno de los principales puntos de revisión fue instalado sobre la avenida Félix U. Gómez, a la altura de la calle Rafael Nájera, en la colonia Terminal, donde las autoridades cerraron la circulación hacia el sur para interceptar a los motociclistas y realizar una revisión de documentos y de las condiciones en que circulaban.

El operativo fue apoyado mediante las cámaras de vigilancia del C4 y drones de la División Águilas de la corporación regiomontana.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, 19 motocicletas fueron remitidas al lote oficial por infracciones al Reglamento Homologado de Tránsito, mientras que un hombre fue detenido luego de que presuntamente le localizaran droga y quedó a disposición del Ministerio Público.

Sobre la avenida Félix U. Gómez, una mujer que viajaba a bordo de una motocicleta manifestó sentirse mal al encontrarse con uno de los filtros de movilidad.

La joven, identificada como Jazmín, de 24 años, fue atendida en el lugar por los cuerpos de auxilio, sin que se informara de mayores complicaciones.

Las autoridades señalaron que las acciones se realizaron de manera preventiva y con fundamento en el artículo 134, fracción VI, del Reglamento Homologado de Tránsito, como parte de la estrategia Escudo.

Mientras se desarrollaban los operativos, dos motociclistas que participaban en la rodada sufrieron un accidente al chocar entre sí cuando circulaban por la calle Progreso, en su cruce con Mariano Jiménez, en Monterrey.

El impacto provocó que ambos jóvenes resultaran lesionados, por lo que acudieron cuerpos de auxilio para brindarles atención. Los heridos fueron identificados como Axel Ríos y José Díaz, quienes presentaban diversos golpes y sangrado en la cabeza.

La presencia de los motociclistas también generó otros incidentes durante el despliegue de las autoridades.

Durante la noche, diversas calles y avenidas de Monterrey fueron utilizadas por los participantes de la rodada, mientras elementos de Policía y Tránsito mantenían vigilancia y realizaban revisiones para detectar infracciones y posibles conductas delictivas.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de operativos continuarán como parte de las acciones preventivas para mantener el orden y la seguridad vial durante las concentraciones masivas de motociclistas.