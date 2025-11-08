Aseguran $16 millones en metanfetamina oculta en jarrones

La CBP decomisó poco más de mil 790 libras de metanfetamina ocultas en un tráiler con jarrones de yeso en el cruce Laredo-Colombia.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA (CBP, por sus siglas en inglés) aseguró metanfetamina valuada en más de 16 millones de dólares, que era transportada dentro de un tráiler que ingresó al país por el Puente Colombia, en Laredo, camuflada en jarrones de yeso.

De acuerdo con el informe oficial, el aseguramiento ocurrió el pasado 5 de noviembre, cuando el cargamento fue enviado a segunda inspección. Tras la revisión con sistema no intrusivo y apoyo de un binomio canino, los agentes localizaron paquetes ocultos dentro de la mercancía.

En total, se aseguraron mil 792.79 libras de presunta metanfetamina —equivalentes a 813.926 kilogramos— cuyo valor estimado asciende a 16 millones 26 mil 546 dólares en el mercado ilegal.

“Nuestros oficiales de primera línea permanecen vigilantes… esta incautación refleja el nivel de amenaza que enfrentamos a diario y nuestra determinación para impedir que este veneno llegue a las calles”, declaró Alberto Flores, Director del Puerto de Laredo.

La droga quedó bajo custodia de la agencia. Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron la investigación correspondiente.