Asegura Tesorería que entregó más recursos a organismos autónomos

Cabe resaltar que el año pasado estos mismos organismos también denunciaron la falta de pago o falta de recursos en los primeros meses del 2025

Luego de que los poderes y organismos autónomos manifestaran falta en sus pagos por parte del Ejecutivo, la Tesorería Estatal aseguró que se les entregaron más recursos en comparación del año pasado.

A través de un comunicado, el encargado de la tesorería, Ulises Carlín indicó que se entregó en total de todos estos organismos se entregaron $72 millones 133,374.94 pesos extra a comparación de la primera quincena del 2025.

“Ante las inquietudes manifestadas por representantes de organismos autónomos y los Poderes Legislativo y Judicial, el Gobierno del estado informa que las transferencias correspondientes a la primera quincena del mes de enero de 2026 son mayores a las de la primera quincena de enero del año pasado. “En esta primera quincena, la Secretaría de Finanzas y Tesorería del estado entregó 415 millones 942 mil 868.38 pesos, monto que supera a los 343 millones 809 mil 493.44 pesos del mismo periodo del 2025”, se lee en el comunicado.

Se especifica que a todos los poderes y organismos se les hizo el pago, además de que especificaron que en diciembre se les hace un pago mayor por el tema de aguinaldos de los trabajadores.

“Cabe señalar que en diciembre se realiza un depósito mayor a los organismos y Poderes, por los pagos de aguinaldo y otras contribuciones para los trabajadores, monto que se organiza durante los meses previos. “El gobernador del Estado instruyó a Ulises Carlín de la Fuente, encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, para que mantenga una comunicación con los Poderes del Estado y los organismos autónomos para atender cualquier duda que puedan formular en relación a los pagos de la primera quincena del mes de enero de 2026”, agregó el Poder Ejecutivo.

En la primera quincena del 2025 al Poder Judicial se le entregó $93,927,400.54, al Congreso se le entregó $35,750,000.00, a la Auditoria superior del Estado fueron $13,072,872.50, mientras que a Derechos Humanos le depositó $4,774,000.00, al InfoNL $3,862,500.00 y a la fiscalía $161,341,407.40 de pesos.

Ahora en este 2026 al Poder Judicial se le entregó $129,547,176.50, al Congreso se le entregó $39,171,750.00, a la Auditoria superior del Estado fueron $20,511,492.74, mientras que a Derechos Humanos le depositó $5,043,375.00, al InfoNL $7,912,500.00 y a la fiscalía $182,604,702.76 de pesos.

