Asegura senadora Judith Díaz que permanece en Morena

La senadora calificó como personal la decisión de Berenice Martínez de sumarse a Movimiento Ciudadano, aunque señaló que no la comparte

La Senadora Judith Díaz afirmó que la decisión de su hija Berenice Martínez de renunciar a la bancada de Morena y unirse a la de Movimiento Ciudadano fue una decisión estrictamente personal.

la legisladora señaló que ella es mayor y respeta lo que hizo.

“Lo único que voy a opinar es que ella es mayor de edad y que cuando los hijos crecen toman sus propias decisiones. Yo no voy a opinar nada más en mi hija. Ya no voy a intentar nada más”, expresó.

“Los hijos crecen, son mayores de edad y toman sus propias decisiones. Si fue una decisión estrictamente personal”.

Judith Díaz asegura que continuará en Morena

Díaz aseguró que ella se mantiene en Morena y que la decisión de Martínez no afectará los lazos familiares.

“Yo permanezco en Morena las decisiones de los hijos son sus decisiones. Vivo en una familia democrática y ella sigue siendo mi hija, tiene todo mi amor, aunque yo no comparta sus decisiones”, manifestó.

Senadora reitera sus críticas al gobierno de Samuel García

La legisladora federal reiteró que ella ha sido una de más críticas al gobierno de Samuel García.

“Una de las grandes críticas de Samuel he sido yo, porque ni Clara. Clara nunca ha dicho absolutamente nada de Samuel. Y no se pronuncia nunca, absolutamente nada”, concluyó.

El viernes Berenice Martínez anunció que se integraría a la bancada de Movimiento Ciudadano.