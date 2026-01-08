Asegura Sedena armas largas y fusiles Barret en General Treviño

El decomiso de armamento fue resultado de operativos de vigilancia y patrullaje en dicho municipio y la frontera con el estado de Tamaulipas

Dos camionetas y armamento militar fue asegurado en General Treviño, en cercanía de los límites territoriales entre Nuevo León y Tamaulipas, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Como parte de un operativo de la octava zona Militar ubicada en Tamaulipas el pasado 3 de enero, los militares ingresaron a territorio nuevoleonés, donde detuvieron las dos camionetas en una brecha.

Los elementos de la Sedena aseguraron al menos 10 armas largas, cuatro fusiles tipo Barret calibre 50, 380 cartuchos útiles y catorce cargadores, además de dos artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

El decomiso de armamento fue resultado de operativos de vigilancia y patrullaje en dicho municipio y la frontera con el vecino estado.

Asimismo, la Sedena no especificó si el arsenal se encontraba dentro de las camionetas o a los alrededores, al igual que no se registró ninguna detención de conductores, ya que lograron darse a la fuga entre la maleza del terreno.