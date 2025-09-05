Asegura Samuel que Nuevo León le ganará a CDMX en movilidad

El gobernador Samuel García reiteró que en noviembre llegarán todos los camiones faltantes adquiridos para la reestructuración de las rutas urbanas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al asegurar que la Ciudad de México siente envidia de los logros obtenidos por Nuevo León en lo que va del año, el gobernador Samuel García aseguró que para 2026 la entidad también le ganará a la capital del país en materia de movilidad.

Tras entregar 140 nuevas unidades de transporte público, el mandatario recordó el primer lugar en reducción de pobreza y delitos, así como el de alta confianza ciudadana en la policía estatal.

“Ya me andan cortando el micrófono desde Ciudad de México porque nos tienen envidia”, bromeó durante una falla técnica, “se me van a sentir pero también es la primera vez que les ganamos en ingresos, eso nunca había pasado”.

Admitiendo que el rubro pendiente es el transporte público y el combate al tráfico vehicular, García Sepúlveda comparó las acciones locales contra lo que hoy hace la Ciudad de México en la materia.

“Realmente el último que nos falta es movilidad”, reconoció, “pero no tengo duda que también seremos primer lugar por una sencilla razón: no hay otro estado en todo el continente que esté renovando completamente su flota.

“En Ciudad de México solamente van a renovar 2 mil camiones y ya quisieran que fueran estos, son 2 mil microbuses, peceras, dicen los chilangos; aquí no andamos con peceras y esas fregaderas”.

En ese sentido, reiteró que en noviembre llegarán todos los camiones faltantes adquiridos para la reestructuración de las rutas urbanas.

“La apuesta es que con el Metro, con la eficiencia, tecnología, y con los 4 mil nuevos camiones poder decirles: ahora sí Nuevo León en todo primer lugar, porque aquí no andamos de mediocres, ni para menos”, declaró.

Termina reestructura en zona oriente

Con la entrega de 140 camiones, el Gobierno estatal dio por terminada la reestructuración del transporte público en la cuenca Juárez- Guadalupe-Cadereyta.

De forma paralela informó, el gobernador informó que ahora sigue la zona Norte y Norpotiente del Área Metropolitana, incluyendo los tramos: Monterrey-Apodaca-Pesquería; Monterrey-San Nicolás-Ciénaga de Flores;

Monterrey-Escobedo-García y

Monterrey-San Pedro-García.

Por otro lado el mandatario estatal reiteró que se construirán 500 parabuses.

“Estamos viendo donde es factible poner árboles y bebederos”, adelantó.

Por su parte, Abraham Vargas, encargado del Instituto de Movilidad, señaló que los camiones verdes serán adaptados con el color naranja, que ahora estarán bajo el esquema de pago por pasajero.

“Desde que implementamos este esquema de pago por pasajero nuestra eficiencia subió de 65% al 85% nuestra meta es mantenernos al 95%”, destacó Vargas.

Así mismo, el gobernador Samuel García, dio a conocer que a los tres mejores conductores de las rutas serán invitados al Mundial y a otros eventos en la ciudad.