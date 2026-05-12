Asegura Samuel que NL tendrá el Fan Fest más grande de todos

Durante el Foro Forbes, el gobernador Samuel García anunció que el Fan Fest en Parque Fundidora será el más grande, con capacidad para 130,000 personas

El gobernador Samuel García aseguró que Nuevo León está listo para el Mundial y lo hará con el Fan Fest más grande de todos en el Parque Fundidora.

Al encabezar la inauguración del Foro Forbes México: En la Copa de Legado y Oportunidades Monterrey 2026, el mandatario estatal señaló que las dimensiones que tendrá el Fan Fest de la ciudad serán las mayores, con una capacidad de hasta 130,000 personas.

En su mensaje también destacó la función del Parque del Agua dentro de esta justa deportiva y adelantó que será esta semana cuando se anuncie el cartel o elenco de artistas que se suman a la fiesta del Mundial en la entidad.

"Toda la remodelación de Parque Fundidora, se ampliaron 20 hectáreas y con ello vamos a tener la capacidad para 130,000 personas en el Mundial, en el Fan Fest; no hay otra sede que tenga un Fan Fest con esas dimensiones, y ya que sepan, esta semana los artistas van a ver si no lo llenamos. También tenemos el Parque del Agua, que ahí van a estar los clubs y fans de países invitados”, aseguró.

García señaló que la imagen que muestra Nuevo León hacia el exterior juega un papel relevante.