Asegura Samuel que en seis meses tendremos otro Nuevo León

El gobernador Samuel García adelantó que habrá mayor seguridad en la entidad, con la llegada de otro helicóptero Black Hawk y más equipamiento para policías

Al adelantar parte del plan de seguridad rumbo al Mundial 2026 en la entidad, el gobernador Samuel García aseguró que en seis meses más habrá otro Nuevo León, con mayor seguridad, que incluye otro helicóptero Black Hawk y más equipamiento policiaco.

"Hay una gran coordinación entre el Ejército, las Fuerzas Federales, Guardia Nacional, y Fuerza Civil va a tener el mando para cuidar a toda la ciudad, de aquí a marzo, que empiezan los juegos del Mundial, van a notar muchas cámaras, mucha señalética, más patrullaje, viene otro Black Hawk, más Black Mambas, más de mil 100 patrullas nuevas, los 4 mil camiones nuevos, los 400 Transmetros”, dijo.

Garantizó que el cambio se verá.

"Vamos a dejar a Nuevo León nuevo… va a ser otra ciudad, les prometo que en el estado de Nuevo León, en seis meses más, se va a notar la gran diferencia del viejo león, esas calles todas bacheadas, llenas de cráteres, sucias, que la gente no podía caminar, todo era carro y por eso el trafical, ahora viene el nuevo Nuevo León, un millón de árboles, todo limpio, todo pintado, todo pavimentado”, sostuvo.

Dijo que está cumpliendo lo que ofreció al inicio de su mandato.

"Lo que prometimos se está cumpliendo, y lo más importante: se está notando, ahora sí, a donde voy, veo un madral de camiones, verdes, nuevos, y eso quiere decir más movilidad, más frecuencia, menos tráfico y vamos a dejar a Nuevo León como nuevo”, aseveró.