Asegura Samuel que cumplirá sus 6 años como gobernador

Samuel García señaló que no buscará ser candidato presidencial en el 2024, ya que tiene un plan desarrollado para Nuevo León hasta el 2027

Por: Rosalinda Tovar

Diciembre 07, 2022, 12:43

Aunque en días pasados se autodestapó como posible candidato a la presidencia para las elecciones de 2024, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ahora negó que vaya a contender en los comicios y señaló que estará todo el sexenio.



Ayer, el mandatario ya había mencionado que él si se había apuntado, pero subrayó que no dijo cuando.



Hoy, en el marco de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Nuevo León, García reiteró que ya se cuenta con un “atlas” de riesgo de los problemas del estado y cómo serán atendidos.



“Este gobierno ya desarrollóun Plan Estatal de Desarrollo del sexenio 2022-2027 que vamos a estar los seis años, pa’ que no anden especulando.



“Ya tenemos un Primer Informe donde primero lo primero, arrancamos los grandes proyectos del nuevo Nuevo león”, señaló en un video el mandatario.



García aseguró que ya se trabaja en los proyectos que no realizó la “vieja política” tales como las tres líneas del Metro, el Tren Suburbano, la carretera Gloria-Colombia, así como otros planes de inversión para Nuevo León.



De igual forma, precisó que con la nueva Constitución publicada el 1 de octubre de este año, se buscará consolidar al estado de manera global e internacional.



“Nuevo León, los siguientes 5 años va a ser el polo económico más importante de América Latina, y desarrollo sustentable, -hay que seguir luchando para que se genere riqueza, pero nunca a costa del medio ambiente-, seguridad, justicia, desarrollo social, salud, educación, arte, cultura y deporte.



“Yo estoy muy contento, muy emocionado, vienen para mí los mejores 5 años de Nuevo León, lo importante ya arrancó, lo importante ya está hecho. Primero lo primero y ahora te pregunto a ti, ¿Estamos listos para ser el mejor estado de México?”, concretó García.