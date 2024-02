Asegura Samuel que acatará la orden de la Corte sobre Fiscal

“Es otra incongruencia del Congreso, yo estoy muy confiado que al final del día no hay fondo, es una artimaña del Congreso para presionarme que les del PIS, el POS, que suelte a Paquito, que los dejemos a ellos robar, eso no va a pasar.

Pero si lo quieren intentar adelante, les digo, bienvenido que me quiten, me van a victimizar y voy a andar en unos años como AMLO diciendo que el PRIAN es la mafia del poder y me van a hacer Presidente”, agregó el Gobernador.