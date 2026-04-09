Asegura Samuel García inversiones de US$1,500 millones en Japón

El mandatario estatal afirmó que, durante su agenda en Japón, también se identificó interés de aficionados nipones por viajar a Monterrey

En el cierre de su gira de trabajo por Japón, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, aseguró que las reuniones sostenidas con empresas niponas y representantes diplomáticos dejaron un saldo positivo para la entidad, con la expectativa de concretar entre tres y cuatro nuevas inversiones en sectores estratégicos.

El mandatario estatal afirmó que, tras visitar más de seis compañías japonesas y sostener encuentros con otras 20 firmas en la Embajada de México, el panorama para Nuevo León es alentador.

“Lo que les puedo decir es que vienen al menos tres o cuatro fábricas nuevas al estado, inversiones muy importantes alrededor de 1.5 billones de dólares de pura empresa japonesa del sector automotriz, electrodomésticos, climas”, declaró.

Samuel García estimó que estas inversiones podrían traducirse en la generación de entre 7 mil y 8 mil empleos en la entidad, fortaleciendo la posición de Nuevo León como uno de los principales polos de atracción de capital extranjero en el país.

“Al final eso se va a traducir en muchos empleos. Yo estoy calculando más de 7 mil, 8 mil empleos que se van a dar en Nuevo León con estas inversiones”, sostuvo.

El gobernador calificó como “muy positiva” esta primera etapa de su visita de trabajo por Asia, no solo en el rubro económico, sino también en la promoción internacional de Nuevo León rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Muy positiva, tanto en tema económico, pero también en el tema del Mundial”, expresó.

Añadió que durante su agenda en Japón también se identificó interés de aficionados nipones por viajar a Monterrey durante la justa mundialista.

“Va a haber derrama tanto de inversión, de turismo, de fútbol, y eso son puras buenas noticias para Nuevo León”, señaló.

Sobre la posibilidad de concretar nuevos proyectos industriales, entre ellos el interés de firmas como Mitsubishi Electric, el mandatario evitó dar detalles específicos, aunque aseguró que las negociaciones avanzan favorablemente.

“Van muy bien, obviamente todas te piden mucha confidencialidad, entonces no te puedo dar detalles, pero sí que vienen expansiones, al menos dos o tres fábricas muy grandes”, comentó.

Explicó que algunas de estas futuras instalaciones estarían orientadas al mercado nacional y otras a la exportación, por lo que confió en que sean las propias empresas quienes realicen los anuncios oficiales en las próximas semanas o meses.

“Yo espero que muy próximamente ellos mismos den los anuncios, que nos inviten a inaugurar sus fábricas”, dijo.

Además del componente económico, García Sepúlveda destacó los vínculos construidos en Japón con miras a fortalecer la cooperación académica, empresarial y turística entre ambos territorios.

Gobernador considera experiencia japonesa como referencia en movilidad

En otro de los temas abordados durante su estancia en Tokio, Samuel García señaló que la experiencia japonesa en movilidad urbana también representa una referencia útil para Nuevo León, particularmente en proyectos de transporte masivo.

“Nuevo León, como Tokio, va a tener un monorriel que va de Downtown hasta el aeropuerto”, afirmó.

Incluso, comentó que al término de sus actividades en Japón buscaría trasladarse al aeropuerto en transporte público para observar de primera mano el funcionamiento del sistema.

“Para que se vayan calando, nos vamos a ir en metro para irnos acostumbrando”, dijo.

Tras concluir su agenda en Japón, el gobernador adelantó que su gira por Asia continuará en Corea del Sur, donde prevé sostener nuevas reuniones con compañías de alto perfil para seguir impulsando la atracción de inversión hacia Nuevo León.

"Ahora falta mañana ir a Corea, ahí luego les comento cómo nos va por allá, pero también vamos a ver empresas muy importantes y a cerrar inversiones muy fuertes”, afirmó.

El mandatario aseguró que cada gira internacional representa una oportunidad para fortalecer la economía estatal y atraer proyectos que impacten en la generación de empleo, desarrollo industrial y calidad de vida para los nuevoleoneses.