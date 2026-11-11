Asegura Samuel García apoyo federal para la Interserrana

La obra registra un avance del 80% y solo resta construir los túneles de la Sierra Madre Oriental. La vía representará un ahorro de 121 kilómetros

El gobernador Samuel García aseguró que la Federación está próxima a liberar recursos para la culminación de la Carretera Interserrana.

Al inaugurar el Industrial Summit de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana, el mandatario estatal adelantó que visitará este miércoles la Cámara de Diputados para tratar el tema.

A la obra, declaró ante empresarios, solo le queda por construir los túneles que atraviesan la Sierra Madre Oriental, cuyos permisos fueron otorgados al Estado el año pasado.

"Mañana tengo que ir al Congreso porque es muy probable que ya el Gobierno Federal nos apruebe mañana el presupuesto para esta carretera. Ya terminamos 40 kilómetros, estamos por arrancar los túneles, llevamos un 80% (de avance), nos falta lo más complicado, que son los túneles", destacó. "Hoy posiblemente se etiquete la lana para hacer el tramo dos", mencionó.

En ese sentido, dijo que la obra representará un ahorro de tiempo y dinero para el traslado de mercancías.

"Toda la carga que viene del centro del país, del Bajío, Querétaro, de Guanajuato, en lugar de rodear, se van a ahorrar 121 kilómetros; van a hacer una hora y media menos para llegar a Monterrey. Hoy la carretera antigua 57 está saturada, el promedio de velocidad es de 18 kilómetros por hora, cuando deberían ir a 70", dijo. "Imaginen la cantidad de dinero que pierde el país por el tráfico, el último estudio que hicimos son $60 billones de dólares al año", señaló.

Durante la presentación, no detalló la cantidad que liberará la Federación para la obra.