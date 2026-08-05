Asegura Quiroga Chapa que no hay delito por licencia de Mijes

Por: Danea Lázaro 04 Agosto 2026, 16:15 Compartir

Según la ley, la licencia tiene una duración de 30 días, aunque no tiene límite de solicitudes; así lo informó el encargado de despacho

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Luego de la denuncia interpuesta por la diputada Sandra Pamanes el pasado 3 de agosto en contra del alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, tras presuntamente considerar que hay delito de funciones públicas, el encargado del despacho de la presidencia de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, señaló que no existe ningún delito infringido, pues todo se ha hecho conforme a la ley. "La realidad es que el alcalde pidió una licencia al cabildo, se le autorizó y la ley lo permite, el artículo 60 de la ley de gobierno. En su inciso dos está muy claro que el señor puede pedir licencia y así lo solicitó y el cable no se lo autorizó; yo creo que hay. Hay una mala información seguramente.” La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León, presuntamente por las múltiples licencias consecutivas que el edil ha solicitado para separarse de su cargo. Según la ley, la licencia tiene una duración de 30 días, aunque no tiene límite de solicitudes; así lo informó el encargado de despacho. “El señor tiene derecho de pedir licencia por 30 días y lo ha hecho así de manera consecutiva en algunos casos, pero así está y la ley no dice que no se puede. Recuerdo una cosa: el gobierno, las autoridades únicamente pueden hacer lo que está en la ley. En la ley, en ninguna parte, dice que únicamente se puede pedir una licencia”. El encargado de despacho de Escobedo mencionó que este podría ser un malentendido por parte de los poderes; sin embargo, eso no deja al municipio solo o sin avances. "Hay un desconocimiento de la ley; el señor pidió el permiso por 30 días. El cable se autorizó y no está abandonado. En la prueba es que estamos ahorita presentando trabajo y todos los días hemos estado presentando trabajo”.