Asegura que Tarjeta Regia Plus empodera a mujeres de Monterrey

El presidente municipal afirmó que el programa busca recompensar y apoyar a la mujer debido a la importancia de la misma en la sociedad regiomontana

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza informó que el programa "Tarjeta Regia Plus" busca empoderar a las mujeres.

“Para que Monterrey sea fuerte y grande hay que fortalecer a nuestras mujeres” aseguró el edil.

Acompañado de la presidenta del DIF, Gaby Oyervides, el presidente municipal entregó la remesa a 500 mujeres del sur de la ciudad.

“Algo muy importante para la familia, fundamental, es la mujer; la mujer es la que le da estabilidad a la casa y es la que nos auxilia, nos ayuda y ahí está para todo; la mujer es la que fortalece, la que forma a la familia y ahí está todos los días” explicó el alcalde.

Por dicho motivo, el programa busca recompensar y apoyar a la mujer, debido a que son el prinicipal eje de las familias.

"Si Monterrey es grande, es próspero, es gracias a su gente y la gente viene de sus familias y ustedes son el engrane fundamental que mueve a las familias, que las mueve y que las fortalece" afirmó De la Garza.

En la entrega, estuvo presente el jefe de Gabinete, Fernando Margáin; los secretarios de Administración, Marcelo Segovia Páez; de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón Perales; las directoras del DIF, Ivonne Álvarez; y del Instituto de la Mujer, Wendy Cordero.