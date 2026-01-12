Asegura Morena que el INFONL debe desaparecer

La diputada local de Morena, Berenice Martínez aseguró que esto debe pasar para darle paso al nuevo organismo Transparencia para el Pueblo de Nuevo León

La diputada local de Morena, Berenice Martínez aseguró que el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INFONL) debe desaparecer para darle paso al nuevo organismo Transparencia para el Pueblo de Nuevo León.

Propuesta para sustituir al INFONL

Durante uno de sus recorridos de entrega de apoyos por el frío, la legisladora, quien es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso Local, indicó que este nuevo órgano asumirá las funciones del INFONL y será alimentado por la Contraloría Estatal.

Cuestionamientos al presupuesto del INFONL

“Estamos buscando que ya desaparezca Info Nuevo León, en 2025 se le aprobó un presupuesto de más de 200 millones de pesos; y en este 2026 con el presupuesto que acomodó el PRIAN le asignaron más de 230 millones. No vamos a aceptar la creación de alguna agencia, de un organismo a modo, lo que está buscando Morena es que este apegado como ya está establecido a nivel federal, que es Transparencia para el Pueblo de Nuevo León y que dependa de la Contraloría”, dijo Berenice Martínez.

Reformas federales y proceso de disolución

Debido a reformas federales, el INFONL debe desaparecer, ya que se busca consolidar la transparencia en una sola secretaría; sin embargo, por falta de un acuerdo en la entidad, no se ha podido llegar a una disolución del organismo de manera correcta.

Antecedentes en el Paquete Fiscal 2026

Desde noviembre de 2025 el Gobierno del estado ya planteaba su disolución, pues en el Paquete Fiscal del 2026 no se le asignó presupuesto alguno para sus funciones.