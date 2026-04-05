Asegura Miguel Flores que se mantiene coordinación en seguridad

Con el objetivo de garantizar un periodo vacacional seguro y ordenado, el Gobierno de Nuevo León intensificó los protocolos preventivos y de auxilio en todo el estado, bajo la supervisión de la Secretaría General de Gobierno y Protección Civil estatal.
Un despliegue estratégico
El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, informó que el operativo implementado para esta Semana Santa se desarrolla con un enfoque preventivo y una coordinación interinstitucional eficiente.
Para salvaguardar la integridad de los paseantes, la administración estatal ha movilizado a más de 1,300 rescatistas y personal de apoyo, quienes mantienen presencia en puntos estratégicos de la entidad.
“Desde la semana pasada quedaron instalados todos los protocolos de prevención de Protección Civil para que esta Semana Santa se viva en tranquilidad, orden y con plena seguridad para las familias”, destacó Flores Serna.