Asegura Medio Ambiente que seguirán trabajando con Ternium y Zinc

El titular de la dependencia, Raúl Lozano, indicó que Zinc ya está en proceso de sacar la mayoría de sus procesos de la zona metropolitana

Para continuar con los trabajos para disminuir la alta contaminación que agobia la Zona Metropolitana, la Secretaría de Medio Ambiente aseguró que sigue trabajando de la mano con Zinc Nacional y Ternium para que mejoren sus procesos.

Durante la glosa del cuarto informe de gobierno, el titular de Medio Ambiente, Raúl Lozano, indicó que Zinc ya está en proceso de sacar la mayoría de sus procesos de la zona metropolitana, mientras que con Ternium están en un proceso administrativo para que cumplan con las normas.

“La Secretaría a mi cargo, a través de la Procuraduría Ambiental, hemos realizado suspensión de actividades de dichas empresas por contaminación cuando se ponga en riesgo inminente a la población o a la naturaleza. “Vale la pena decir que en el caso de Zinc Nacional estamos trabajando con ellos, ya que esta empresa públicamente se ha comprometido a migrar gran parte de sus procesos fuera del área metropolitana de Monterrey y estamos próximos a concretar este acuerdo para que la gran parte de Zinc Nacional esté fuera de la zona metropolitana de Monterrey, adicionalmente haciendo medidas de mitigación dentro de su previo como la construcción de más de 1500 m² de un domo para retención de polvos y partículas”, dijo Raúl Lozano.

En el caso de Ternium comentaron que están en un proceso administrativo con la empresa y también para que mejore sus procesos, cambie los filtros que captan las partículas contaminantes y que remedien por completo el daño que se hizo al arroyo La Talaverna.