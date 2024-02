Asegura Mauricio Fernández que no improvisará en San Pedro

El coordinador del plan de gobierno de San Pedro por el PAN, Mauricio Fernández, aseguró que no improvisará en San Pedro, por lo que trabaja en el plan que presentará cuando los tiempos electorales lo permitan.

Agregó que ha estado trabajando con videos que principalmente difundirá en tik tok, en donde estará abierto a escuchar las propuestas de la ciudadanía.

“Eligieron y salí con el puesto de lo que sería el coordinador de plataforma, estamos trabajando mucho, yo creo en 2 cosas muy padres, una en que no entres a improvisar, a ver qué se te ocurra, ni mañaneras, ni mucho menos, entonces algo bien hecho, formal, consensuado, que la gente esté de acuerdo, yo estoy simplemente haciendo un proyecto, estamos ahorita armándolo, y va a ser mi proyecto de gobierno cuando sea abril y mayo, que es cuando pueda hacer propuestas.

“Acabe de grabar como 10 tik tok de lo que he avanzado en temas, como seguridad, movilidad, cuidado animal, le estoy pidiendo ahora que salgan que la gente opine, bienvenida la gente que quiera opinar, sugerir, cambiar, modificar, yo estoy abierto a escuchar ahorita a toda la ciudadanía”, mencionó Fernández.

Asimismo, Fernández señaló que se debe trabajar a largo plazo, pues existen temas que no se van a solucionar en una sola administración.

“Algo que a mí me gusta mucho son los planes de largo plazo, en dónde está San Pedro, y no creas que ya le faltan tantas hectáreas por desarrollarse o construirse, bueno ¿qué le falta al municipio? Y tienes que pensar que no es una alcaldía, faltan como 20 proyectos para San Pedro y no lo puedes hacer todos en una administración, debe haber un proyecto de irse restituyendo.

“El pavimento, hay un deterioro anual, pues tienes que meterle una lana a ese tema, seguridad, pues no es gratis, o sea te cuesta un dineral tener un buen proyecto de seguridad”, agregó.

