Asegura Lorena que viaje no fue después de la sesión

Yo me fui el jueves, pero también qué pantalones de una diputada de señalar un viaje, cuando tienes siete meses ausentándose al Congreso… Desde hace ocho meses (estaba planeado el viaje), no saben lo difícil que es organizar la agenda de mamás.

Me fui de jueves a domingo, pues sí (tengo derecho a viajar) mientras no me ausente de mis actividades legislativas, comentó De la Garza.