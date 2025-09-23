Asegura HEB que apoyará en el caso de 'Papayita'

HEB expresó que como empresa han colaborado desde el primer momento con las autoridades para que el caso se esclarezca con total transparencia

La empresa de supermercados HEB, refrendó su compromiso de respeto, integridad, congruencia, y cero tolerancias a actos que atenten con la dignidad de las personas.

En rueda de prensa Elke González, gerente de relaciones públicas reiteró que no toleraran comportamientos de violencia en sus establecimientos, esto tras darse a conocer el caso de Carlos Gurrola, conocido cariñosamente como “Papayita” quien presuntamente sufría de burlas y acoso en el establecimiento donde laboraba, acto que derivo en su muerte.

“Expresamos nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y compañeros y los acompañamos con respeto y solidaridad en este doloroso momento” "Rechazamos de manera firme cualquier forma de violencia, maltrato, acoso e intimidación, ya sea entre nuestros colaboradores entre clientes proveedores, cualquier persona de la comunidad” mencionó.

“Compartimos plenamente su exigencia de justicia, y como empresa, queremos reiterar nuestro compromiso para que se esclarezcan los hechos con total transparencia. Mañana tenemos una reunión con la fiscalía, donde les actualizará sobre el estatus de la investigación y sus principales líneas” reiteró.

Carlos Gurrola más conocido como “Papayita”, era empleado de limpieza en la sucursal de Torreón, Coahuila y falleció el pasado 18 de septiembre tras ingerir un líquido toxico.