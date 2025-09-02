Asegura Gobierno entregar Paquete Fiscal 2026 en tiempo y forma 

El funcionario dijo que junto con el tesorero, Carlos Garza, ya están viendo el presupuesto y que el estado tiene finanzas sanas, para solicitar financiamiento

El secretario general de gobierno, Miguel Flores, aseguró que la tesorería estatal ya está trabajando en el Paquete fiscal 2026 y se entregará en tiempo y forma este año.

Durante su asistencia a la primera sesión del nuevo año legislativo, el funcionario estatal indicó que junto con el tesorero, Carlos Garza, ya se está viendo el presupuesto y que el estado tiene finanzas sanas, para continuar solicitando más financiamiento para más obras.

“Nosotros claro que vamos a presentar una propuesta y ya será el poder legislativo, las diferentes bancadas quienes lo dialoguen, la idea es presentarlo en tiempo, ya se está trabajando en él, en Tesorería se está haciendo ya un borrador para empezar a arrastrar bien el lápiz y tener algo en forma.

“Deben de concluirse las obras que están en proceso, pero yo soy un convencido de que no hay por qué no hacer nuevas obras, tenemos en puerta un mundial, que vine y se va, pero hay que hacer grandes cosas para que llegue el mundial y se quedé un legado, mejor movilidad, áreas públicas, que se mejore la metrópoli”, dijo Miguel Flores.

Por su parte, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, aseguró que trabajarán de la mano con el Ejecutivo, para sacar adelante el proyecto del Presupuesto del 2026.