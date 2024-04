Asegura Fiscalía propiedad en Contry del Sol

La alcaldesa mandó cuatro granaderas o cinco como si fuéramos ladrones el predio, entonces la gente se puso en la puerta y les dijo, no van a entrar, porque ustedes no traen documentos y no van a entrar, porque no queremos que se desbaste la flora y la fauna.

Mandaron policías con armas largas y amenazando a las personas de la tercera edad, vulnerando los derechos de los adultos mayores, porque aquí generalmente somos todos adultos mayores de más de 70 años.