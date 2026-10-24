Asegura Fiscalía Federal 600 prendas en negocios de la metrópoli

La FGR cateó siete locales en cuatro municipios de Nuevo León y aseguró 606 prendas, 11 mil 520 pesos, equipos de cómputo y terminales de pago.

La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de elementos policiales de la Agencia Federal de Investigación en Nuevo León, ejecutó una orden de cateo en seis locales comerciales en los que, probablemente, se comercializaban y/o almacenaban productos no autorizados por una marca protegida.

Tras una denuncia interpuesta el 8 de agosto del 2026 por el apoderado legal de una marca registrada, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) inició las investigaciones.

Obtuvo autorización judicial para ejecutar la técnica de inspección en los locales comerciales ubicados en los municipios de Monterrey, San Nicolás, Guadalupe y Juárez.

Los mandamientos judiciales se realizaron de forma simultánea en las colonias Residencial Puerta de Hierro y Mitras Centro, en Monterrey; Residencial Santa Fe y Valle de las Alamedas, en San Nicolás; en Rincón de la Sierra y zona Centro, en Guadalupe; y en Paseo del Prado, en Juárez.

Se aseguraron 606 prendas de vestir, 11 mil 520 pesos, cuatro equipos de cómputo, cinco terminales de pago y documentación.

Los inmuebles e indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la FGR en Nuevo León, que continúa con la integración de la investigación por el delito de violación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y lo que resulte.