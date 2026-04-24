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Asegura FGR químicos y cartuchos tras cateo en Escobedo

Por: Esmeralda Valdez

23 Abril 2026, 20:43

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Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con la investigación por delitos contra la salud

Asegura FGR químicos y cartuchos tras cateo en Escobedo
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La Fiscalía General de la República aseguró sustancias químicas presuntamente utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas, además de cartuchos y marihuana, durante un cateo realizado en el municipio de Escobedo.

El despliegue fue ejecutado en un domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, donde localizaron 404 tambos con acetona, soda cáustica y otros químicos.

También fueron decomisados 25 cartuchos de diversos calibres, siete envoltorios con marihuana, 10 bolsas de plástico, 74 contenedores, 44 costales, una tinaja con sustancias diversas, así como el inmueble intervenido.

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Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con la investigación por delitos contra la salud.

El operativo se realizó en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial, Agencia de Investigación Criminal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional y Fuerza Civil. 

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