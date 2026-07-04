Asegura FGR 54 mil litros de hidrocarburo en García

Agentes del ministerio publico de la federación y servicios periciales aseguraron otros indicios dentro de un predio ubicado en la colonia Durazno

A través de una orden de cateo, la Fiscalía General de la República aseguró 54 mil 600 litros de hidrocarburo y otros indicios dentro de un predio ubicado en la colonia Durazno del municipio de García.

El operativo estuvo coordinado con la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado, agentes del ministerio publico de la federación y servicios periciales. Quienes recorrieron el inmueble donde aseguraron:

*11 contenedores fractank

*dos tractocamiones

*14 metros de manguera de alta presión de tres pulgadas

*equipo de bombeo

*mangueras de alta presión

*tres equipos de bombeo

*dos vehículos, uno con placas de Nuevo León y otro de Tamaulipas

Durante el despliegue, personal de la FGR contó también con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional junto a elementos de Fuerza Civil, quienes proporcionaron seguridad en la zona.

Las autoridades continúan con la integración de datos de prueba de la probable comisión de ilícitos previstos sancionados en la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos.